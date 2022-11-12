В центре Ростова автобус протаранил иномарку. Фото: ГИБДД по РО.
В Ростове случилась авария с участием общественного транспорта и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Инцидент произошел в пятницу, 11 ноября, около половины четвертого дня в районе дома № 36 на проспекте Ворошиловском. По предварительным данным, 35-летний водитель автобуса № 92 "Ц. Рынок - Ростовское море" ехал от улицы Пушкинской в сторону улицы М. Горького и врезался в остановившийся на светофоре Nissan под управлением 59-летнего шофера.
- В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения, - отметили в ведомстве.
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Пострадавшие оказались заперты после аварии.