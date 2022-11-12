Виталий Кафанов: "Есть удовлетворение и от игры, и от счета"

Старший тренер футбольного клуба "Ростов" Виталий Кафанов оценил игру команды после матча с "Крыльями Советов". Фото: ФК "Ростов".

Старший тренер футбольного клуба "Ростов" Виталий Кафанов оценил игру команды после матча с "Крыльями Советов".

Напомним, что главный тренер команды Валерий Карпин был дисквалифицирован на один матч из-за споров с судьей в предыдущей игре с "Динамо". Но по словам Виталия Кафанова, наставник желто-синих все равно давал наставления, даже будучи на трибуне.

- Конечно, Валерий Георгиевич готовил команду. И коррективы вносил по ходу матча. Игры были разными у нас. Сегодня понравилась наша игра, плюс заработали три очка. Есть удовлетворение и от игры, и от счета, - рассказал Виталий Кафанов.

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