В Ростове водитель автобуса шокировал пассажиров употреблением неизвестного вещества и справлением нужды из салона. Фото: "Это Ростов".

В Ростове пассажиры автобуса №24 были поражены поведением водителя. О произошедшем они рассказали в одном из городских пабликов в социальной сети.

Очевидцы рассказали, что посреди пути водитель остановился, употребил, по их словам, запрещенные вещества, а затем справил малую нужду прямо со ступенек автобуса. Инцидент произошел в субботу, 12 ноября, на Буденновском проспекте в районе дома № 76/226. После произошедшего автор поста потребовал проверить весь водительский состав.

Пользователи не смогли остаться равнодушными к произошедшему и оставили множество комментариев под опубликованной видеозаписью. Мнения комментаторов разошлись.

- Главное, что из автобуса, а не в автобус, а если кому-то что-то не нравится, то идите работать водителями за копейки, и посмотрим на вас через месяц, - написал ростовчанин.

- Это совсем не смешно! В таком виде он опасен как водитель общественного транспорта! Рейды надо проводить на проверку водителей как автобусов, так и такси! - ответила ему еще она местная жительница.

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