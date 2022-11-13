Ростовские власти обнаружили новые нарушения в работе автобусов. Фото: администрация Ростова.

В донской столице во время очередной проверки был выявлен ряд нарушений в автобусах, которые обслуживает предприятие РМПАТП-6. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники ростовского департамента транспорта совместно с сотрудниками ГИБДД проверили работу компании, обслуживающей маршруты №3, 3а, 7, 22, 28, 33, 35, 36, 42, 78, 9. В ходе проверки стало известно, что часть требований заключенных контрактов не соблюдается.

Мониторинговая группа проверила 60 автобусов и в 15 из них обнаружились нарушения. Одним из них была неисправность системы отопления. Еще часть общественного транспорта ездила с поврежденными стеклами и порванной обивкой на сидениях.

По всем фактам нарушений был составлен административный протокол. Теперь перевозчику необходимо устранить все недочеты в течение десяти дней.

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У компании есть 10 дней на исправление нарушений.