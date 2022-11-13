Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 15:23

Ростовские власти обнаружили новые нарушения в работе автобусов

Речь идет о маршрутах №3, 3а, 7, 22, 28, 33, 35, 36, 42, 78, 9.
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовские власти обнаружили новые нарушения в работе автобусов. Фото: администрация Ростова.

Ростовские власти обнаружили новые нарушения в работе автобусов. Фото: администрация Ростова.

В донской столице во время очередной проверки был выявлен ряд нарушений в автобусах, которые обслуживает предприятие РМПАТП-6. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники ростовского департамента транспорта совместно с сотрудниками ГИБДД проверили работу компании, обслуживающей маршруты №3, 3а, 7, 22, 28, 33, 35, 36, 42, 78, 9. В ходе проверки стало известно, что часть требований заключенных контрактов не соблюдается.

Мониторинговая группа проверила 60 автобусов и в 15 из них обнаружились нарушения. Одним из них была неисправность системы отопления. Еще часть общественного транспорта ездила с поврежденными стеклами и порванной обивкой на сидениях.

По всем фактам нарушений был составлен административный протокол. Теперь перевозчику необходимо устранить все недочеты в течение десяти дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Разорвать контракт с перевозчиком пригрозили власти Ростова после проверки.

У компании есть 10 дней на исправление нарушений.