Василий Голубев: В Новый год подарки получат как донские ребятишки, так и дети с Донбасса"

Глава региона считает, что малыши ни в коем случае не должны быть обделены. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор донского региона Василий Голубев заявил, что все детские новогодние праздники в регионе пройдут в полном объеме. Подарки планируется вручить не только донским ребятишкам, но и детям, прибывшим с Донбасса. Также новогодние сюрпризы предусмотрены и для пожилых людей. Об этом глава региона рассказал в эфире программы «О главном».

Василий Голубев отметил, что детей в новогодние праздники ни в коем случае нельзя обделять. Хоть в регионе и были ограничены траты на праздничное оформление, детские развлечения все-таки предусмотрены.

- Муниципалитетам рекомендовано использовать то, что сохранилось от прошлого года. С этим надо правильно поработать. И елки лежат, и их оформление. Их можно использовать. Лишних денег не тратить. Но детские праздники должны быть организованы, - заявил губернатор.

Глава региона отметил, что все вышесказанное касается и традиционной акции «Елка желаний». По его словам, в регионе создаются все условия для того, чтобы подарки получили все дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

- Приготовим праздник для детей Донбасса. Это хорошая, нужная работа. В самой сложной жизненной ситуации елки для детей всегда были, - подытожил Василий Голубев.

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Праздничные мероприятия пройдут в школах, детсадах и учреждениях культуры области.