В Ростове ищут подрядчика для украшения города к Новому году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове объявили поиски подрядчика, который займется праздничным украшением города. На эти нужды планируется выделить 8,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским управлением наружной рекламой. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 22 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который, согласно текстовой документации, займется "комплексным оформлением территории города к проведению празднования Нового 2023 года". Позже этому же подрядчику предстоит убрать все украшения.

В мэрии города конкретизировали, что речь идет о монтаже, демонтаже и обслуживании уже существующих украшений и оборудования. Кроме того, будет заменена цифра года так, чтобы получилось 2023.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить до 31 января 2023 года.

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