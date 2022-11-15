Жителям Ростовской области в 2022 году было оказано более 6,5 миллиона госуслуг в электронном виде

Жителям Ростовской области в 2022 году было оказано более 6,5 госуслуг в электронном виде. Фото: Правительство РО

В Ростовской области все еще активно идет работа по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид. Об этом рассказал замгубернатора донского региона Артем Хохлов.

- Сейчас жителям региона были доступны 86 социально значимых услуг на портале «Госуслуги», - сообщил Артем Хохлов. - В скором времени в электронный вид переведут еще одну услугу - «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе».

Чаще всего дончане пользуются такими услугами как назначение выплат на ребенка от трех до семи лет, постановка на учет и направление детей в школы, где есть программы для дошкольников, предоставление выплат малоимущим семьям, с детьми одного-двух лет, соцподдержка семей с детьми и предоставление градостроительного плана земельного участка.

В целом жители региона часто пользуются госуслугами. В 2021 году было предоставлено более десяти миллионов электронных услуг, а в 2022 уже насчитывается более 6,5 миллиона услуг. Качество услуг дончане оценили в 4,5 балла.

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