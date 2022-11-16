В Ростове назначили нового главу департамента экономики. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове новой главой городского департамента экономики стала Екатерина Водолазкина. Об этом этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время женщине 28 лет, она родилась 25 декабря 1993 года в городе Пятигорске Ставропольского края. В 2015 году чиновница получила диплом Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова. В графе специальность у нее прописано «Антикризисное управление». Кроме того, она имеет квалификацию «экономист-менеджер».

- Профессиональную деятельность Екатерина Водолазкина начала сразу после окончания университета, занимала в том числе и руководящие должности на предприятиях Ростовской области, - рассказали в мэрии.

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