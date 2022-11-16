В Ростовской области 16 ноября температура упадет до -8 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сильно снизится температура. Столбики термометров 16 ноября опустятся до -8 градусов. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В Ростове ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть с юго-восточной стороны, а затем сменит направление на южное. Скорость его порывов будет достигать 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут опускаться до -2...-4 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +5...+7 градусов.

Но в регионе в целом будет значительно прохладнее.

- Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, при прояснениях до -8 градусов; днем +1…+6 градусов, по югу до +10 градусов, - сообщили синоптики.

Кроме того, местами по области может пройти мокрый снег с дождем. Ночью и утром в воздухе будет стоять густой туман, а на дорогах в связи с этим возможен гололед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 12 — 13 ноября: пасмурно, ветрено и до +11 днем.

В Ростовской области в выходные ожидаются дожди и заморозки, шквалистый ветер.