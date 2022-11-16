Ростовская администрация опровергла информацию о закупке новых новогодних украшений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовская администрация опровергла информации о том, что город будет закупать новые новогодние украшения к празднику. Об этом в своем аккаунте в социальной сети написала пресс-секретарь мэрии Мария Петрова.

- Обращаем ваше внимание, город не закупает новые конструкции и оформление. Речь идет о закупке работ по «Комплексному оформлению территории города Ростова-на-Дону к проведению празднования Нового 2023 года», - заявила Мария Петрова.

В эту закупку входит ремонт и приведение в надлежащий вид имеющихся украшений, а также замена цифры «2» в элементах «2022» на цифру «3». Пресс-секретарь отметила, что даже в этом случае "тройку" закупать не будут, а переделают из "двойки" во время восстановительных работ. Затем будет произведена установка украшений. Подрядчик будет заниматься их обслуживанием в течение месяца, а затем произведет их демонтаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ищут подрядчика для украшения города к Новому году.

Подрядчику будет выделено около 8,7 миллиона рублей.