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НовостиЭкономика16 ноября 2022 12:22

Из Ростовской области в Грузию отправили 88 тонн молока, мяса и рыбы

Весь товар полностью соответствовал требованиям страны-импортера
Ангелина СКИБА
Перед отправкой груз проверили специалисты

Перед отправкой груз проверили специалисты

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Из Ростовской области в Грузию экспортировали 88 тонн молока, мяса и рыбы. Всего речь идет об 11 партиях продукции. Эту информацию сегодня, 16 ноября, сообщили в управлении Россельхознадзора.

- Весь груз проверили перед отправкой. Он полностью соответствовал требованиям страны-импортера. Качество и безопасность были подтверждены лабораторными исследованиями, - рассказали в ведомстве.

Добавим, в 2022 году из страны также вывезли 24 596 голов сельхозживотных. Кроме того, ранее говорилось об экспорте 33 спортивных лошадей.

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