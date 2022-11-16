Из Ростовской области в Грузию отправили 88 тонн молока, мяса и рыбы

Перед отправкой груз проверили специалисты Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Из Ростовской области в Грузию экспортировали 88 тонн молока, мяса и рыбы. Всего речь идет об 11 партиях продукции. Эту информацию сегодня, 16 ноября, сообщили в управлении Россельхознадзора.

- Весь груз проверили перед отправкой. Он полностью соответствовал требованиям страны-импортера. Качество и безопасность были подтверждены лабораторными исследованиями, - рассказали в ведомстве.

Добавим, в 2022 году из страны также вывезли 24 596 голов сельхозживотных. Кроме того, ранее говорилось об экспорте 33 спортивных лошадей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росприроднадзор: река Дон в Ростовской области стала чище в 2022 году

Состояние главной водной артерии региона проверили на участке в 230 км (подробности)