В Ростове прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом

В результате аварии пострадали шесть человек. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону региональная прокуратура проводит проверку по факту аварии с автобусом №47. Об этом в ведомстве сообщили 16 ноября.

По предварительным данным, вечером в районе улицы Шеболдаева автобус с 15 пассажирами врезался в бетонное ограждение. От сильного удара в транспорте выбило стекла, а часть автобуса смяло, как бумажный лист. В результате аварии пострадали шесть человек.

- Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства в сфере организации перевозки пассажиров. По окончании проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры реагирования, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)