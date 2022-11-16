Шесть человек доставили в больницу после столкновения автобуса с подземным переходом

На месте работали полицейские и спасатели. Фото: vk.com/rostovnadonu.

В Ростове вечером 16 ноября около РИЖТа, на улице Шеболдаева, произошла серьезная авария. По словам очевидцев, автобус влетел в стену пешеходного перехода.

В отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области, водитель автобуса № 47, по предварительным данным, допустил наезд на препятствие - бетонную надстройку. В этот момент в салоне находилось 15 пассажиров.

Причину ДТП выясняют правоохранители. Фото: Лейла МИРИШОВА

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что травмы получили шесть человек.

- Они госпитализированы, - сказали в ведомстве.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», во время столкновения разбились окна, и осколки посыпались на пассажиров городского транспорта. Все они получили неглубокие порезы, тяжелых ни у кого не было обнаружено. Несмотря на это, людей отправили на осмотр в больницу.

Напомним, одни очевидцы говорят, что водителя "подрезали", другие утверждают, что он превысил скорость и не справился с управлением. По факту случившегося идет проверка, во время которой будут установлены все детали случившегося.

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По предварительным данным, травмы получили водитель и пассажиры (подробнее)