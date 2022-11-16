Начальник управления здравоохранения Ростова посетил пострадавших в аварии с автобусом в районе РИИЖТа

Одного ребенка отправили в лор-отделение для осмотра и дальнейшего лечения. Фото: Лейла Миришова

В Ростове вечером около РИИЖТа произошла авария с участием общественного транспорта. Автобус № 47 влетел в бетонное ограждение. В результате столкновения пострадали шесть человек, двое из них дети.

Всех пострадавших доставили в больницы города.

По поручению главы администрации Алексея Логвиненко навестить пострадавших детей приехал начальник управления здравоохранения Ростова.

- Пациенты уже обследованы согласно протоколу. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, - говорит Сергей Мясников.

Известно, что одного ребенка уже отпустили домой. Второго направили в лор-отделение ЦГБ для дальнейшего осмотра и лечения.

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