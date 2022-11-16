Елена Кожухова прокомментировала состояние пострадавших в аварии с автобусом в районе РИИЖТа

Пострадавшие получили закрытые травмы. Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове вечером на улице Шеболдаева произошла авария с участием общественного транспорта. Автобус № 47 влетел в бетонное ограждение. В результате столкновения пострадали шесть человек, двое из них дети.
По поручению главы администрации Алексея Логвиненко навестить пострадавших в больницу приехала Елена Кожухова.
- В отношении двух женщин было принято решение о госпитализации. Двое мужчин в настоящее время проходят обследование, - отметила заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Николаевна.
Напомним, ДТП произошло на улице Шеболдаева. По словам очевидцев, автобус влетел в стену пешеходного перехода. В этот момент в салоне находилось 15 пассажиров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Начальник управления здравоохранения Ростова посетил пострадавших в ДТП на Шеболдаева
Пациенты уже обследованы, им оказывается медицинская помощь (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
Шесть человек доставили в больницу после столкновения автобуса с подземным переходом
Сейчас их осматривают медики (подробнее)