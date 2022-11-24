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НовостиОбщество24 ноября 2022 19:29

Ситуацию с «особым списком» из 624 домов Ростова-на-Дону прокомментировали в МинЖКХ

Сейчас в зданиях проводится технический мониторинг
Ангелина СКИБА
Власти утверждают, что сносить постройки никто не планирует

Власти утверждают, что сносить постройки никто не планирует

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сносить 624 дома в исторической части Ростова-на-Дону никто не собирается, в зданиях сейчас проводят обычный технический мониторинг. Такие проверки не являются чем-то необычным или из ряда вон выходящим. Так ситуацию с «особым списком» прокомментировали в пресс-службе МинЖКХ региона.

- В домах должны выполнить мониторинг технического состояния. После этого обслуживающие организации будут знать, нужны ли какие-то меры для обеспечения безопасности людей, - разъяснили в ведомстве.

Точно так же происходящее объяснили сегодня и власти донской столицы.

- Появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся массовом сносе аварийных домов не соответствуют действительности. Состояние построек проверяют ежегодно, - отметили в пресс-службе ростовской администрации.

В мэрии также подчеркнули, что признать дом аварийным довольно сложно и для этого необходимо, в том числе, согласие жильцов.

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