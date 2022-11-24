Ситуацию с «особым списком» из 624 домов Ростова-на-Дону прокомментировали в МинЖКХ

Власти утверждают, что сносить постройки никто не планирует Фото: Иван МАКЕЕВ

Сносить 624 дома в исторической части Ростова-на-Дону никто не собирается, в зданиях сейчас проводят обычный технический мониторинг. Такие проверки не являются чем-то необычным или из ряда вон выходящим. Так ситуацию с «особым списком» прокомментировали в пресс-службе МинЖКХ региона.

- В домах должны выполнить мониторинг технического состояния. После этого обслуживающие организации будут знать, нужны ли какие-то меры для обеспечения безопасности людей, - разъяснили в ведомстве.

Точно так же происходящее объяснили сегодня и власти донской столицы.

- Появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящемся массовом сносе аварийных домов не соответствуют действительности. Состояние построек проверяют ежегодно, - отметили в пресс-службе ростовской администрации.

В мэрии также подчеркнули, что признать дом аварийным довольно сложно и для этого необходимо, в том числе, согласие жильцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из аварийного жилья предложили расселять только тех, кто этого захочет

Это возможно только в том случае, если эксперты подтвердят безопасность постройки (подробности)