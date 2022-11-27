Охват талии у женщин в норме составляет до 80 см, а у мужчин - до 94 см Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители трех районов Ростовской области чаще всего страдают ожирением. Об этом в сюжете «Дон-ТР» рассказала главный внештатный специалист по профилактике донского Минздрава Евгения Криничная.

- Подобных диагнозов мы уже имеем около 30%. Лидируют Азовский, Волгодонский и Белокалитвинский районы. По росту и весу рассчитывают индекс массы тела. Если он превышает 25 и 29,9, то это уже избыточный вес. Все, что выше указанных значений - ожирение. Охват талии у женщин в норме составляет до 80 см, а у мужчин - до 94 см, - разъяснила Евгения Криничная.

Эксперт добавила, что сейчас донской регион также входит в тройку субъектов-лидеров в России по уровню ожирения среди детей.

- На Дону деток с таким диагнозом более 14 тысяч. Скорее всего, есть наследственная тенденция, - отметила Евгения Криничная.

Добавим, лишние килограммы - это не только неудобство, но и серьезный удар по здоровью человека. Ожирение ведет к целому ряду заболеваний, в том числе повышаются риски возникновения сахарного диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой.

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