Осужден экс-начальника ИФНС Ростова, который скрывался от следствия по поддельному паспорту

В ходе судебного заседания свою вину он не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове, в Кировском районном суде, вынесли приговор мужчине за злоупотребление должностными полномочиями и использование поддельного паспорта. Об этом сообщили в региональной объединенной пресс-службе судов.

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина, занимая должность заместителя начальника ИФНС по Октябрьскому району, злоупотреблял должностными полномочиями. Своими действиями он причинил ущерб государству на сумму 106 млн рублей. Мужчина находился в уголовном розыске пять лет. Для того, чтобы его не нашли, он подделал документы и паспорт на чужое имя. В ходе судебного заседания свою вину он не признал.

Мужчину приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима сроком на четыре года. Также он не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на три года.

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