Более 330 боеприпасов обезвредили в Ростовской области с начала 2022 года

При обнаружении снарядов нужно вызывать экстренные службы Фото: Александр БОЙКО

С начала 2022 года на территории Ростовской области обезвредили 336 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Большинство снарядов нашли в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах, рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов.

- Великая Отечественная война на территории региона завершились в конце августа 1943 года, но поисковики до сих пор находят мины, авиабомбы, оружие и технику, - отметил Вадим Артемов.

Чиновник добавил, что еще 773 взрывоопасных предмета обнаружили годом ранее. Тогда страшные свидетельства военного лихолетья выкопали и подняли на поверхность в Аксайском, Каменском, Матвеево-Курганском и Обливском районах.

Жителям Дона обнаружении подобных предметов следует огородить место и вызвать экстренные службы по номеру «112». Снаряды нельзя поднимать, разбирать или перемещать.

Напомним, бои в Ростовской области шли с октября 1941 года по август 1943 года. По интенсивности столкновений, а также числу войск и боевой техники во время Великой Отечественной войны донской регион не имеет аналогов в истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29 ноября жители Ростова возложили цветы и венки у мемориала «Павшим воинам»

Торжественную церемонию посетили также представители власти и ЮВО (подробности)