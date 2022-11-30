Житель Ростовской области получил 14 лет колонии за расправу над знакомым

Наказание также ожидает двух других участников преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ростовской области получил 14 лет колонии строгого режима за жестокое убийство знакомого. Об этом 30 ноября рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, в сентябре 2021 года осужденный и его двое товарищей зарезали 31-летнего мужчину. Бандиты совершили нападение на одной из безлюдных улиц Азова. Пострадавшему нанесли более 60 ножевых ран, от этого он умер на месте.

В Следкоме добавили, что наказание также ожидает и двух других соучастников преступления. Их уголовные дела рассматриваются в отдельном порядке.

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