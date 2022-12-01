В Ростове приступили к следующему этапу благоустройства парка «Дружба»

Завершить обновление территории планируют в 2024 году. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону приступили к следующему этапу благоустройства парка «Дружба» на улице Капустина. Об этом 1 декабря сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Все работы сейчас ведутся в соответствии с графиком, без опозданий. Уже выполнили демонтаж, прокладку сетей водоснабжения и электричества. Завершены бетонные работы по заливке верхней чаши фонтана, - рассказал глава ростовской администрации.

При этом, по словам Алексея Логвиненко, «значительная часть зоны отдыха еще закрыта для посещения в целях безопасности граждан». На открытой территории в ближайшие дни должны начнут собирать новогоднюю ель.

Добавим, на обновление парка «Дружба» выделили средства из местного, областного и федерального бюджетов. Срок завершения благоустройства - 2024 год.

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