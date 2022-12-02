В Ростове-на-Дону изменили цены на посещение детских садов с декабря

Размер платы за детей до 3 лет составил 56,22 рубля Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону обновили рекомендуемые цены за уход, присмотр и развитие воспитанников в детских садах. Постановление об этом можно найти на сайте городской администрации. Документ утвердили в конце ноября 2022 года.

После этого, с начала декабря размер платы за детей до 3 лет составил 56,22 рубля, а за ребят от 3 до 7 лет - 67,68 рубля. Это тариф, рассчитанный на пребывание ребенка в группе в течение 10,5 - 12 часов.

Для детей, посещающих группы кратковременного пребывания - до 5 часов в день без питания и сна - 10,85 рубля.

При этом бесплатным должен быть присмотр за детьми-инвалидами, сиротами, а также малышами мобилизованных бойцов.

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