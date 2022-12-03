Когда в обмелевшем Дону вновь появится вода, рассказал эксперт

В Ростове резко обмелел Дон. Фото: группа "Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161" в "ВК"

В Ростове почти неделю бушует сильный ветер, порывы которого составляют 20-22 метра в секунду. Из-за этого Дон сильно обмелел, а в районе «Ростов-Арены» почти на середине реки появилась отмель, похожая на остров.

Как рассказал помощник директора ЮНЦ РАН по экпедиционной деятельности, заведующий лабораторией прикладной океанографии Олег Степаньян, такая ситуация будет наблюдаться еще примерно неделю.

- Но пик уже пройден, - пояснил он.

Сильный ветер с востока будет дуть еще неделю, соответственно, в этот период уровень воды в Дону будет существенно ниже нормы. По мере уменьшения ветра вода в Дону будет прибывать.

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