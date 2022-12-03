Крупный ландшафтный пожар произошел возле поселка Солнечный под Ростовом

С огенем боролись 18 человек Фото: Алена МАРТЫНЕЦ

В Ростовской области, в Азовском районе, рядом с поселком Солнечный, 3 декабря произошел ландшафтный пожар, сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В МЧС также уточнили, что горел сухой камыш.

На месте работали 18 пожарных. Локализовать огонь удалось через полтора часа после возгорания. Погибших и пострадавших нет.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что в Таганроге рано утром, 3 декабря, загорелось кафе. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и раненых нет.

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