Крупный ландшафтный пожар произошел возле поселка Солнечный под Ростовом

С огенем боролись 18 человек
Фото: Алена МАРТЫНЕЦ
В Ростовской области, в Азовском районе, рядом с поселком Солнечный, 3 декабря произошел ландшафтный пожар, сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила 800 квадратных метров. В МЧС также уточнили, что горел сухой камыш.
На месте работали 18 пожарных. Локализовать огонь удалось через полтора часа после возгорания. Погибших и пострадавших нет.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что в Таганроге рано утром, 3 декабря, загорелось кафе. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Погибших и раненых нет.
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