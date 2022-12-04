В Ростове на Стачки сбили мужчину на электросамокате

Мужчина на самокате попал под колеса "Лады". Фото: группа в "ВК" "Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161"

В Ростове, на проспекте Стачки,100, по направлению к Зорге, произошла серьезная авария с пострадавшим, рассказали в областной ГИБДД.

По данным ведомства, вечером, третьего декабря, 27-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» сбил 35-летнего ростовчанина, который на электросамокате переезжал дорогу.

Со слов водителя, пострадавший делал это на запрещающий сигнал светофора.

- Пешеход получил травмы, и его отвезли в больницу, по факту случившегося проходит проверка, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

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