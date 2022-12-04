Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 декабря 2022 5:44

В Ростове на Стачки сбили мужчину на электросамокате

Он получил серьезные травмы
Анна ШИЛЯЕВА
Мужчина на самокате попал под колеса "Лады". Фото: группа в "ВК" "Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161"

Мужчина на самокате попал под колеса "Лады". Фото: группа в "ВК" "Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161"

В Ростове, на проспекте Стачки,100, по направлению к Зорге, произошла серьезная авария с пострадавшим, рассказали в областной ГИБДД.

По данным ведомства, вечером, третьего декабря, 27-летний мужчина за рулем «Лады Приоры» сбил 35-летнего ростовчанина, который на электросамокате переезжал дорогу.

Со слов водителя, пострадавший делал это на запрещающий сигнал светофора.

- Пешеход получил травмы, и его отвезли в больницу, по факту случившегося проходит проверка, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове ветер сорвал светофор на Левенцовке

Но устройство все равно продолжило работать (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове водитель «Киа» сбил на переходе молодую женщину

Пострадавшую доставили в больницу (подробнее)