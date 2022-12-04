В Ростове-на-Дону 4 декабря дует ураганный ветер и сильно похолодало

В Ростове в ближайщие дни будет дуть сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

В донской столице в воскресенье, 4 декабря, столбик термометра днем опустится до минус шести градусов. А вечером и ночью обещают восемь градусов мороза. Порывы ветра составят 20 метров в секунду.

Осадков при этом не обещают. Сегодня и завтра, в понедельник, 5 декабря, будет ясная погода.

Отметим, что в Ростове коммунальщики перешли в повышенный режим готовности из-за непогоды.

Тем временем, местами на севере области синоптики прогнозируют заморозки до минус 18 градусов.

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