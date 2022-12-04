В Ростове-на-Дону 4 декабря дует ураганный ветер и сильно похолодало

В Ростове в ближайщие дни будет дуть сильный ветер
Фото: Евгения ГУСЕВА
В донской столице в воскресенье, 4 декабря, столбик термометра днем опустится до минус шести градусов. А вечером и ночью обещают восемь градусов мороза. Порывы ветра составят 20 метров в секунду.
Осадков при этом не обещают. Сегодня и завтра, в понедельник, 5 декабря, будет ясная погода.
Отметим, что в Ростове коммунальщики перешли в повышенный режим готовности из-за непогоды.
Тем временем, местами на севере области синоптики прогнозируют заморозки до минус 18 градусов.
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