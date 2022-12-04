В Ростовской области на берегу реки произошел пожар

Пожарные быстро потушили пылающий мусор Фото: Анна МАРТЫНОВА

В Ростовской области, в Азовском районе, в воскресенье, 4 декабря, на берегу реки Кагальник загорелся мусор. К приезду пожарных площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

С огнем боролись три человека, на месте работала одна спецмашина.

- Ликвидация огня зафиксирована в 17.30, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Таганроге загорелось кафе. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

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