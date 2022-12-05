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НовостиОбщество5 декабря 2022 7:09

В Ростовской области с 5 декабря объявили штормовое предупреждение о ветровом сгоне

Уровень воды опустится до опасных меток
Лейла МИРИШОВА
Жителям Ростовской области необходимо соблюдать правила безопасности

Жителям Ростовской области необходимо соблюдать правила безопасности

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области ГУ МЧС объявили штормовое предупреждение о ветровом сгоне. Об этом в ведомстве сообщили 3 декабря.

Синоптики сообщили, что скорость ветра достигнет до 20 метров в секунду в первой половине дня 5 декабря. Штормовой ветер продолжит сгон воды в реке Дон и в Таганрогском заливе. Отметим, что уровень воды опустится до опасных меток. В регионе затруднено судоходство.

Жителям Ростовской области сотрудники ГУ МЧС не рекомендуют выходить и выезжать на автомобилях на оголенное дно. Колеса машины могут увязнуть. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно позвонить по номеру 112.

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Специалисты уверены, что ситуация должна стабилизироваться уже в скором времени

(Подробности)