В Ростовской области с 5 декабря объявили штормовое предупреждение о ветровом сгоне

Жителям Ростовской области необходимо соблюдать правила безопасности
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростовской области ГУ МЧС объявили штормовое предупреждение о ветровом сгоне. Об этом в ведомстве сообщили 3 декабря.
Синоптики сообщили, что скорость ветра достигнет до 20 метров в секунду в первой половине дня 5 декабря. Штормовой ветер продолжит сгон воды в реке Дон и в Таганрогском заливе. Отметим, что уровень воды опустится до опасных меток. В регионе затруднено судоходство.
Жителям Ростовской области сотрудники ГУ МЧС не рекомендуют выходить и выезжать на автомобилях на оголенное дно. Колеса машины могут увязнуть. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно позвонить по номеру 112.
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