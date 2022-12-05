В Белой Калитве при пожаре в коллекторе теплотрассы погибли мужчина и женщина

Предварительно, пламя разгорелось от тлеющей сигареты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белой Калитве в коллекторном отсеке теплотрассы при пожаре погибли два человека. Об этом 5 декабря сообщает местный отдел надзорной деятельности МЧС России по Ростовской области.

- Погибшими оказались 37-летний мужчина и женщина 39 лет. Они, вероятно, были неосторожны с огнем, - пояснили в ведомстве.

Предварительно, пламя разгорелось от тлеющей сигареты. Спасатели уточнили, что эта трагедия произошла еще в минувшую субботу, 3 декабря.

Жителей Белой Калитвы и всего донского региона просят быть предельно осторожными с огнем, особенно зимой. Нельзя курить в постели, нужно всегда следить за состоянием электропроводки и обогревателей. При пожаре следует звонить по телефону «01», с мобильного - «101» или «112».

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