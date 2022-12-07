В Ростовской области первые суда отправились в рейд после возвращения воды в реку Дон

К выходным в Ростовской области ожидается резкое потепление Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области первые суда смогли отправиться к местам назначения после возвращения воды в реку Дон. Эту информацию 7 декабря журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе Росморречфлота.

Известно, что на утро сегодняшнего дня около пяти кораблей ушли в рейд. Остальные суда в этот момент еще оставались на якоре в ожидании улучшения погоды.

Сейчас ситуация не стабилизировалась до конца, из-за холодов и льда судоходство в целом затруднено. Более свежие сведения на вечер 7 числа уточняются.

Добавим, ранее синоптики сообщили, что к выходным в Ростовской области ожидается резкое потепление. В субботу и воскресенье в большинстве территорий региона прогнозируют плюсовую температуру воздуха.

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