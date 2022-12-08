Суд поддержал ФАС в деле о сговоре при обращении с медотходами в Ростовской области

Подозреваемые пытались оспорить наказание уже трижды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кассационная инстанция поддержала Федеральную антимонопольную службу в деле о сговоре при обращении с медотходами в Ростовской области. Информацию об этом в декабре 2022 года публикует УФАС.

По данным ведомства, Минздрав региона и еще несколько учреждений нарушили закон о защите конкуренции. В 2021 году выяснилось, что участники торгов заранее договорились с одним из подрядчиков и помогли ему выиграть тендер. При этом победитель совершенно не соответствовал требованиям закупки.

К слову, исполнителю позволили работать с медицинскими отходами класса «Б». Это различный опасный мусор - от пластика до отходов больниц и лабораторий.

В итоге за такое нарушение виновных оштрафовали. Кроме того, в отношении некоторых сотрудников областного Минздрава было возбуждено уголовное дело. Эти решения подозреваемые пытались оспорить уже трижды, однако в судах поддержали позицию ФАС России.

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