Пять автобусов столкнулись в Ростове на Нагибина утром 8 декабря

Длительную остановку сделали несколько маршруток и большие автобусы. Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

Сразу пять автобусов столкнулись утром 8 декабря в Ростове-на-Дону. «Паровозик» из общественного транспорта собрался на проспекте Михаила Нагибина. Об этом рассказали очевидцы, также люди опубликовали в сети видео с места происшествия.

Судя по кадрам, длительную остановку сделали несколько маршруток и большие автобусы. При этом особых повреждений на машинах не наблюдается. Также на камеру попали и пассажиры, которые, вероятно, вышли на улицы после случившегося. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

По словам ростовчан, авария произошла около одной из остановок, недалеко от площади Гагарина и ДГТУ. Все маршруты направлялись в сторону Северного.

В отделе пропаганды УГИБДД еще уточняют ситуацию. Комментарий ведомства поступит немного позже, как только автоинспекторы соберут все данные.

Напомним, сегодня утром из-за непогоды в Ростове-на-Дону произошло еще несколько ДТП, на дорогах были заторы. Кроме того, сложная ситуация с проездом все еще сохраняется на Северном обходе донской столицы. Ледяные дожди и ветер, по прогнозам синоптиков, сохранятся до 10 декабря.

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