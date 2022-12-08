В Ростове борьбу с гололедицей ведут 500 дворников, задействовали 163 спецмашины

Жилищные организации привлекли к уборке порядка 1 тысячи человек. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Более 400 тонн противогололедных реагентов использовали для обработки дорог и улиц Ростова-на-Дону. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Заранее в Ростове организовали дежурство коммунальной техники. В особо опасных местах, на спусках, подъемах и в районе мостов выставили 68 машин. Рано утром при выпадении осадков началась оперативная работа. Было израсходовано более 400 тонн реагентов, в том числе пескопаста, - отмечают власти.

Борьба с гололедицей продолжается, сейчас работают 163 единицы техники. За тротуарами следят свыше 500 дворников.

- Управляющие компании и ТСЖ должны заниматься дворами. Жилищные организации привлекли к уборке порядка 1 тысячи человек. Добавим, в парках противогололедную обработку будут проводить регулярно, - прокомментировали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

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На дорогах сейчас гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно проявлять осторожность (подробности)