Василий Голубев рассказал о проблемах с освоением территории старого аэропорта Ростова-на-Дону

Строители возведут в новом районе жилые дома, школы, детские сады и офисные здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активное освоение территории старого аэропорта Ростова-на-Дону планируют начать в 2023 году. Сейчас продолжается подготовка к работам, решаются все поступающие вопросы и непростые моменты, рассказал в рамках инвестиционного послания губернатор Василий Голубев.

- На самом деле, можно говорить о том, что на каком-то этапе освоения этой территории у нас возникли определенные проблемы, которые мы продолжаем решать и сегодня. Однако это только один из проектов развития Ростовской агломерации, города Ростова-на-Дону и Ростовской области, - отметил Василий Голубев.

Глава региона добавил, что работы на указанном участке не связаны только с жильем. Подобные строения будут занимать около 40 %, остальное пространство отведут под различные социальные объекты и офисы.

- Это комплексное развитие территории, среда в которой будут жить и работать люди. Соответственно, требуется подготовить полный комплекс всех услуг в новой части города. Нужно создать не просто кусочек нового Ростова, но и обеспечить комфортные условия тем, кто сегодня проживают рядом с будущим районом, - разъяснил Василий Голубев.

Напомним, масштабное обновление на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону должно затронуть примерно 367 га. Планируют возвести около 1,5 млн квадратных метров жилья, школы, детские сады, офисные здания. По плану, проект будут выполнять до 2040 года.

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