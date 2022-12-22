В ростовском СИЗО умер заключенный

Мужчина обвинялся по тяжкой статье. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове, в СИЗО номер один, расположенном на улице Горького, скончался заключенный. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

49-летнего мужчину обнаружили без признаков жизни. В пресс-службе уточнили, что дежурный фельдшер учреждения пытался реанимировать заключенного, но безуспешно.

- Следственные органы также проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», мужчина обвинялся в том, что пытался убить бывшую жену и ее сожителя. Он также не платил алименты.

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