В ростовском СИЗО умер заключенный

Мужчина обвинялся по тяжкой статье.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове, в СИЗО номер один, расположенном на улице Горького, скончался заключенный. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУФСИН.
49-летнего мужчину обнаружили без признаков жизни. В пресс-службе уточнили, что дежурный фельдшер учреждения пытался реанимировать заключенного, но безуспешно.
- Следственные органы также проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.
По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», мужчина обвинялся в том, что пытался убить бывшую жену и ее сожителя. Он также не платил алименты.
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