Здесь брат встретил девочку, посде чего позвал ее на пустырь
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
В Ростовской области установили личность человека, который может быть причастен к расправе над 12-летней девочкой. Источник "КП-Ростов-на-Дону" сообщил, что речь идет о родственнике погибшей - ее ровеснике. Выяснили, что известно о 12-летнем подростке, которого подозревают в убийстве школьницы.
ДРУЖИЛИ ВМЕСТЕ И ИГРАЛИ
По данным источника, 12-летние Николай и Дина (имена изменены - прим.ред) учились в одной школе. Дети проводили вместе время и после занятий.
- В тот день подросток встретил Дину у магазина. Школьник как раз жил рядом. Он заманил девочку на пустырь и начал трогать. Дети до этого дружили, вместе играли. И никогда девочка не жаловалась на то, что он к ней пристает или еще каким-то образом обижает. Известно, что у мальчика есть проблемы с ментальным здоровьем. По предварительным данным, он мог увидеть что-то в интернете, после чего у него возникли нездоровые желания, - рассказывает собеседник.
Когда Дина дала обидчику отпор, он достал нож.
- Он ударил им девочку 21 раз. Но та была еще жива. Тогда он схватил камень и ударил им по голове. От полученных травм школьница скончалась, - продолжает источник издания.
После этого мальчик отправился домой. Во время следственных действий у многих жителей хутора, в том числе у несовершеннолетних, брали анализ ДНК. Вероятно, таким образом и вышли на Николая.
"БЫЛ ТИХИМ И СПОКОЙНЫМ"
В школе о нем отзываются как о тихом, спокойном, не агрессивном ребенке.
- Учился в шестом классе в меру своих способностей. Были и тройки, и четверки. Уроки не прогуливал. Бывало, мать отпрашивала его с уроков, если сын приболел. Он был тихим, спокойным ребенком, - говорят в хуторской школе.
При этом знакомые утверждают, что над Николаем часто смеялись сверстники.
Также известно, что у подростка полная семья. Отец работает в шахте, как и родители убитой девочки.
У Николая есть еще две младших сестры, одна из которых школьница.
Источник издания в правоохранительных органах предположил, что ребенка могут отправить на принудительное лечение.
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