Что известно о подозреваемых в убийстве 12-летней девочки под Ростовом

Следователи проверяют жителей хутора. Фото: Александра КАКАСЬЕВА.

Следователи продолжают искать причастных к жестокому убийству 12-летней девочки. Как сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону», правоохранители отрабатывают различные версии. Под подозрение уже попали несколько человек, однако пока никто не задержан.

По данным источника, сначала силовики обратили внимание на местного мужчину, который работает в хуторе водителем. После проверки эта версия показалась правоохранителям несостоятельной.

Позже под подозрением оказались два подростка.

— Их опросили, взяли анализы. Но пока это только подозрения, они не задержаны, — рассказал собеседник издания.

Родные погибшей подтвердили, что двух мальчиков опрашивали. После беседы несовершеннолетних отпустили.

Ранее местные жители сообщали, что в день исчезновением девочки в хуторе проходили поминки. Траурное мероприятие проводилось в заведении недалеко от магазина, куда девочка пошла за хлебом. По данным источника, в первые дни после трагедии следователи также проверяли всех, кто присутствовал на поминках.

Напомним, 12-летняя девочка пропала в хуторе Ростовской области 24 октября. В этот день она пошла в магазин за хлебом, но домой так и не вернулась. 25 октября ее тело нашли на пустыре возле заброшенного здания, которое располагалось за магазином. У ребенка выявили черепно-мозговую травму и более 20 колото-резанных ранений на лице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

"Комсомолка" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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