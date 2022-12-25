Верховный суд рассмотрит дело о признании кинотеатра «Россия» в Ростове памятником архитектуры

В Верховный суд обратились представители комитета по охране ОКН Фото: Артем КИЛЬКИН

Верховный суд России рассмотрит жалобу от комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Организация пытается оспорить решение суда относительно снесенного кинотеатра «Россия» в Ростове-на-Дону.

Напомним, ранее по итогам слушаний для кинотеатра не стали восстанавливать статус памятника в ЕГРН. Отметим, споры по этому вопросу ведутся примерно с начала 2022 года.

Представители комитета по охране ОКН уже прошли несколько инстанций: Арбитражный суд, 15 апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. В первой инстанции инициативу полностью поддержали, но в итоге победа осталась за собственником площадки - киноконцертным комплексом «Русь».

К слову, статус памятника культуры у кинотеатра исчез в ЕГРН еще до сноса. Такое «обновление», предварительно, произошло после перерегистрации участка под другие нужды.

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