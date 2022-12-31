С 9 января в Ростовской области пустят электричку Таганрог — Матвеев Курган

Электричка предназначена именно для тех, кто добирается на работу по будням. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После новогодних праздников, с 9 января, по рабочим дням кроме выходных и праздничных дней начнет курсировать новый пригородный поезд Таганрог — Матвеев Курган. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Поезд № 6314 будет отправляться со станции Таганрог в 5.00 и прибудет в Матвеев Курган в 5.58. Обратный маршрут — поезд № 6311 — выезжает в 6.21 со станции Матвеев Курган и прибывает в Таганрог в 7.17. Поезда едут со всеми остановками.

В компании обращают внимание, что к праздничным дням в 2023 году относятся 23 и 24 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, 12 июня, 6 ноября.

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