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НовостиОбщество31 декабря 2022 11:28

С 9 января в Ростовской области пустят электричку Таганрог — Матвеев Курган

Состав будет курсировать по рабочим дням
Татьяна ТИХОНОВА
Электричка предназначена именно для тех, кто добирается на работу по будням.

Электричка предназначена именно для тех, кто добирается на работу по будням.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После новогодних праздников, с 9 января, по рабочим дням кроме выходных и праздничных дней начнет курсировать новый пригородный поезд Таганрог — Матвеев Курган. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Поезд № 6314 будет отправляться со станции Таганрог в 5.00 и прибудет в Матвеев Курган в 5.58. Обратный маршрут — поезд № 6311 — выезжает в 6.21 со станции Матвеев Курган и прибывает в Таганрог в 7.17. Поезда едут со всеми остановками.

В компании обращают внимание, что к праздничным дням в 2023 году относятся 23 и 24 февраля, 8 марта, 1, 8 и 9 мая, 12 июня, 6 ноября.

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