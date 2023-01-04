Больше 250 миллионов рублей выделят на «ипотеку для отличников» в Ростовской области

Выпускники ростовских вузов, получившие красные дипломы, смогут взять квартиры в ипотеку под минимальный процент Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области стартует пилотный проект, призванный удержать в регионе грамотных специалистов. Донской край стал первым регионом в стране, в котором будет реализовываться программа «Ипотека для отличников».

На нее уже в 2023 году направят 257 миллионов рублей, сообщает сайт правительства Ростовской области.

Участниками льготной программы могут стать учителя и врачи, окончившие вузы, начиная с 2021 года, и получившие дипломы с отличием. Таким специалистам будут выдавать ипотеку под один процент годовых.

Программа начала действовать с декабря 2022 года. Она рассчитана на три года.

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