В Ростове на содержание кладбищ в этом году потратят больше двух миллионов рублей

В Ростове на содержание кладбищ в 2023 году потратят больше двух миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

На портале госзакупок появилась заявка на поиск подрядчиков, которые будут следить за состоянием кладбищ в донской столице. Общая цена контракта составляет два миллиона 380 тысяч рублей. Эти деньги будут тратить в течение года.

К слову, немалая часть из этих средств — 725 тысяч рублей — пойдет на обслуживание биотуалетов на Ростовском кладбище.

Около миллиона рублей потратят на выполнение работ по текущему содержанию и обслуживанию территории Пролетарского кладбища донской столицы, 274 тысячи рублей — на обслуживание территории Александровского кладбища, 302 тысячи — на работы на территории Еврейско-Татарского кладбища в Ростове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше трех миллиардов рублей направят на развитие дорожной отрасли в Ростове

В планах — реконструкция Вавилова, ремонт Ларина, Нагибина и других улиц (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Больше 250 миллионов рублей выделят на «ипотеку для отличников» в Ростовской области

Она будет выдаваться под один процент годовых (подробнее)