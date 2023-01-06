Губернатор рассказал, как помогают участникам СВО в Ростовской области

Губернатор каждый день получает информацию о том, как оказывается помощь мобилизованным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оказание помощи мобилизованным из Ростовской области находится на личном контроле губернатора. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Помощь оказывается через Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Каждый день губернатор получает информацию по фонду и слушает доклад о выполнении просьб мобилизованных и их семей.

— Мы хотим знать, что наши ребята получили то, чего им не хватало, чем мы можем им помочь, что в нашей компетенции. Полную картину получаю каждое утро: сколько заплатили, что приобрели, куда поступило, — пояснил глава региона.

По его словам, мобилизованным по их просьбе передали машины повышенной проходимости. Также поставлялись машины для перевозки раненых, которые укреплены определенным образом.

Напомним, призванным из Ростовской области выплачивали единовременную помощь в размере 150 тысяч рублей. Мероприятия в рамках частичной мобилизации были завершены в конце октября.

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