Четыре здания в центре Ростова включили в список выявленных объектов культурного наследия

Речь идет о зданиях, построенных в конце XIX - начале XX веков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько зданий в центре Ростова-на-Дону внесли в список выявленных объектов культурного наследия. Это решение утвердили по итогам декабрьского заседания комитета ОКН Ростовской области.

- Постройки представляют интерес с точки зрения архитектуры и обладают достаточной историко-культурной ценностью, - постановили эксперты.

Речь идет о доходных домах: Галкина (три литера здания на Серафимовича, 87), Славгородского (два литера на Пушкинской, 28), Белых (один литер на Максима Горького, 176). Еще одним архитектурным памятником признали Дом Блюда (два литера на Доломановском, 29). Все здания были построены в конце XIX - начале XX веков.

Добавим, ранее 877 многоквартирных домов Ростова-на-Дону включили в план капремонта на ближайшую трехлетку. Обновить жилье должны на целом ряде улицы, в том числе на Буденновском, Стачки, Портовой и Пушкинской.

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