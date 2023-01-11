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НовостиОбщество11 января 2023 16:19

В Ростовской области два бухгалтера незаконно завышали себе зарплаты около двух лет

Женщины смогли обогатиться на 1,3 миллиона рублей
Екатерина ПОПОВА
Ради высокой зарплаты сотрудницы пошли на обман.

Ради высокой зарплаты сотрудницы пошли на обман.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Шолоховском районе две сотрудницы местных теплосетей в течение года и восьми месяцев занимались мошенническими схемами. Женщины незаконно повышали себе зарплату. Сообщили в Следственном комитете по Ростовской области.

По предварительным данным, с февраля 2021 года по октябрь 2022 года главный бухгалтер и ведущий бухгалтер вносили в реестры ложные данные о своей заработной плате. Они завышали суммы, а затем направляли в банк для зачисления себе на счет. Благодаря этому им удалось заработать в общей сумме 1,3 миллиона рублей.

Но обман раскрылся. Сейчас полицейские проводят расследование.

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