В Ростовской области два бухгалтера незаконно завышали себе зарплаты около двух лет

Ради высокой зарплаты сотрудницы пошли на обман. Фото: Александр ГЛУЗ

В Шолоховском районе две сотрудницы местных теплосетей в течение года и восьми месяцев занимались мошенническими схемами. Женщины незаконно повышали себе зарплату. Сообщили в Следственном комитете по Ростовской области.

По предварительным данным, с февраля 2021 года по октябрь 2022 года главный бухгалтер и ведущий бухгалтер вносили в реестры ложные данные о своей заработной плате. Они завышали суммы, а затем направляли в банк для зачисления себе на счет. Благодаря этому им удалось заработать в общей сумме 1,3 миллиона рублей.

Но обман раскрылся. Сейчас полицейские проводят расследование.

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