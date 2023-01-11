В Ростове открылась православная выставка «Дон православный»

Ростовчане смогут купить православную продукцию от иностранных производителей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове в «ДонЭкспоцентре» открылась православная выставка «Дон православный». Сообщают на сайте донского правительства.
Горожане смогут приобрести православную продукцию от из Белоруссии, России, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Греции и Сирии. На выставке можно найти не только иконы и православную литературу, но и ювелирные украшения, принадлежности церковного богослужения и продукцию монастырских подворий.
- Наши современники поддерживают духовные основы, которые были заложены предками, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
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