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НовостиОбщество11 января 2023 17:00

В Ростове открылась православная выставка «Дон православный»

Дончане смогут приобрести иконы, православную литературу, ювелирные украшение
Екатерина ПОПОВА
Ростовчане смогут купить православную продукцию от иностранных производителей.

Ростовчане смогут купить православную продукцию от иностранных производителей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в «ДонЭкспоцентре» открылась православная выставка «Дон православный». Сообщают на сайте донского правительства.

Горожане смогут приобрести православную продукцию от из Белоруссии, России, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Греции и Сирии. На выставке можно найти не только иконы и православную литературу, но и ювелирные украшения, принадлежности церковного богослужения и продукцию монастырских подворий.

- Наши современники поддерживают духовные основы, которые были заложены предками, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

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