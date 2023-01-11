В прошлом году в Ростовской области нашли 363 боеприпаса

Боеприпасы относятся ко временам ВОв. Фото: Борис КУДРЯВОВ

За прошлый год на территории Ростовской области было обнаружено и обезврежено 363 боеприпаса. Сообщается на сайте донского правительства.

Большинство снарядов обнаружили на территории Ростова, Каменска-Шахтинска, Аксайского, Неклиновского и Матвеево-Курганского районов. Все боеприпасы относятся ко временам Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы попали на территорию Дона во время ожесточенных боев за Ростов, освобождения Каменского района и Каменска-Шахтинского от немецко-фашистских захватчиков. Боеприпасы также обнаружили на территории, где проходил Миус-фронт.

- Даже спустя 80 лет после завершения боевых действий в Ростовской области на территориях, где шли бои, продолжают находить мины, авиабомбы, оружие и технику, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. - Поисковые объединения Дона в рамках реализации проекта «Без срока давности» исследуют документы и ведут поиск в местах ранее неизвестных захоронений советских солдат и офицеров, а также мирного населения, погибшего от рук немецко-фашистских захватчиков.

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