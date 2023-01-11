К пятнице в Ростовской области ожидается резкое потепление на 15 градусов

На выходных в городе ростовчан порадует плюсовая температура. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу и на выходных морозы резко пойдут на спад. По прогнозам синоптиков дончан ожидает потепление на 15 градусов. Сообщают в ростовском гидрометцентре.

На регион надвигается западный циклон с теплым воздухом. И вскоре на смену аномальным морозам придет резкое потепление.

В четверг на улице будет пасмурная погода. Дневная температура воздуха составит -1 градус. В пятницу градусник покажет 0 градусов. А в субботу и воскресенье ростовчан ожидает плюсовая температура до +2.

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