К пятнице в Ростовской области ожидается резкое потепление на 15 градусов

На выходных в городе ростовчан порадует плюсовая температура.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В пятницу и на выходных морозы резко пойдут на спад. По прогнозам синоптиков дончан ожидает потепление на 15 градусов. Сообщают в ростовском гидрометцентре.
На регион надвигается западный циклон с теплым воздухом. И вскоре на смену аномальным морозам придет резкое потепление.
В четверг на улице будет пасмурная погода. Дневная температура воздуха составит -1 градус. В пятницу градусник покажет 0 градусов. А в субботу и воскресенье ростовчан ожидает плюсовая температура до +2.
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