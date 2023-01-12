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НовостиОбщество12 января 2023 10:16

Ростовчанам рассказали, какие продукты помогут восстановить работу печени и поджелудочной

Чем привести в порядок органы ЖКТ, объяснила диетолог
Татьяна ТИХОНОВА
После тяжелых новогодних салатов ЖКТ стоит пощадить и готовить как для маленьких детей.

После тяжелых новогодних салатов ЖКТ стоит пощадить и готовить как для маленьких детей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как восстановить нормальную работу печени и поджелудочной железы после новогодних застолий, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью NEWS.ru.

По словам специалиста, пагубное для органов ЖКТ действие в новогодние праздники имеет не только алкоголь, но и весь режим питания, который нужно восстанавливать.

- Печени и поджелудочной необходимо дать отдохнуть, поэтому питание должно быть щадящим, блюда должны быть термически обработаны, никаких жареных корочек, - обращает внимание специалист. - Блюда должны быть не многокомпонентными, не нужно есть салаты, особенно копченые и с чрезмерно солеными ингредиентами. Даже желательно готовить как для детей: не куски мяса, а котлеты или тефтели, чтобы пища легче переваривалась.

Диетолог объяснила, что в метионин в твороге полезен для печени, а кисломолочные продукты необходимы для поддержания функций кишечника.

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