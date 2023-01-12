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НовостиОбщество12 января 2023 17:06

Аэропорт Платов будет закрыт до особого распоряжения

О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно
Екатерина ПОПОВА
Ограничительные меры приняты в целях безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов.

Ограничительные меры приняты в целях безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовский аэропорт останется закрытым до особого распоряжения. Об этом сообщили на сайте донской воздушной гавани.

В сообщении было сказано, что ограничительные меры приняты в целях безопасности пассажиров и экипажей воздушных судов. В случае возобновления рейсов аэропорт сообщит дополнительно.

Напомним, полеты из Платова были запрещены 24 февраля. После этого ограничения продлевали уже несколько раз.

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