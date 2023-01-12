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НовостиОбщество12 января 2023 20:16

Алексей Логвиненко объяснил, почему в Ростове не введут мораторий на застройку в центре города

Строить можно при наличии соцобъектов и транспортной доступности
Екатерина ПОПОВА
Администрация не может запрещать застройку. Иначе вмешается прокуратура.

Администрация не может запрещать застройку. Иначе вмешается прокуратура.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Ростова мораторий на застройку местные власти вводить не собираются. Об этом рассказал глава городской администрации.

В 2020 году донской губернатор поручил местным властям прекратить хаотичную застройку в Ростове. Но запрещать застройщикам администрация города не может по закону.

То есть, собственник покупает земельный участок, начинает запрашивать разрешение на разработку проектно-сметной документации на строительство многоэтажки. А затем заключает договор с соседним участком на аренду под парковки. Администрация же не может запрещать застройку. Иначе вмешается прокуратура. И по закону мэрия все равно должна будет выдать разрешение.

Весной 2020 года городские власти внесли изменения в правила землепользования и застройки. В результате чего стало можно строить при наличии соцобъектов и транспортной доступности не более в 15 минутах.

А мораторий на строительство в центре города власти вводить не будут.

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